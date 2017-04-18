Лідери "нормандської четвірки" телефоном обговорили обмін заручників за принципом "всіх на всіх"

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову в Нормандському форматі з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Олландом і президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє прес-служба президента України.

Лідери країн Нормандського формату підтвердили відданість імплементації Мінських домовленостей у частині, зокрема, що стосується як безпекових, так і політичних аспектів врегулювання.

"Вони привітали домовленість про відновлення режиму припинення вогню з нагоди Великодня, як було погоджено під час засідання Тристоронньої контактної групи 29 березня, і наголосили на важливості суворого дотримання зазначеного режиму. Лідери закликали інтенсифікувати зусилля задля звільнення та обміну затриманих за принципом «всіх на всіх». Вони засудили погрози спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

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Співрозмовники подякували президентові Франції Франсуа Олланду за його зусилля в рамках Нормандського формату та висловили сподівання, що цей формат продовжить роботу після президентських виборів у Франції.

Як повідомляв УНІАН,6 квітня дипломатичні радники лідерів країн «нормандського формату» провели зустріч у Мінську.

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Сторони домовилися продовжувати інтенсивні контакти в рамках «нормандського формату» з метою узгодження «дорожньої карти» виконання Мінських домовленостей.

Також під час зустрічі окремий акцент було зроблено на забезпеченні безпечних умов діяльності Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) на Донбасі і надання безперешкодного доступу до всіх окупованих територій.