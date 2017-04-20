Bloomberg дізнався про план Путіна повністю відділити Донбас від України

Незважаючи на те, що Кремль продовжує публічно підтримувати угоду, підписану в 2015 році за участі Франції та Німеччини, реальна стратегія Путіна спрямована на те, аби повністю відокремити Донбас від України через поетапну інтеграцію з Росією. Про це Bloomberg повідомили три близьких до Кремля джерела. Важливо, що при цьому Путін не збирається визнавати ці території або анексувати їх.

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Стратегія Путіна полягає у зміцненні важелів, які можна використовувати, аби зміцнити контроль Кремля над Донбасом за короткий час, розповіли виданню двоє західних дипломатів у Москві. Цю думку підтримали і колишні російські чиновники.

Москва діятиме поступово, використовуючи як політичне прикриття економічну блокаду, введену українською владою. Економічні зв'язки з "Л/ДНР" будуть розширюватися.

Видання зазначає, що минулого тижня російська залізниця скоротила ставки на перевезення вугілля та залізної руди до пунктів поблизу Донбасу. Це дозволить Росії замістити припинені поставки в/до України.

Bloomberg наводить основні аспекти донбаської стратегії Кремля.

Російське громадянство

Раніше цього року Володимир Путін підписав указ про визнання "паспортів Л/ДНР", а "влада" окупованих територій ввела російський рубль як офіційну валюту.

Кремль також має намір полегшити отримання громадянства РФ для двох мільйонів жителів цих територій, що сильно ускладнить їх повернення під контроль Києва.

За словами заступника голови АП Костянтина Єлісєєва, на Донбасі Москва реалізує "Придністровський сценарій".

Росія підтримує ряд сепаратистських регіонів у колишніх радянських республіках, використовуючи їх в якості важелів тиску на прозахідні уряди в країнах, які вона вважає своєю сферою впливу. У 2008 році це вже сталося в Грузії.

Дії Путіна в Україні становлять загрозу для США і Європейського Союзу, який публічно підтримує Мінські угоди, що передбачають повернення Донбасу під контроль Києва.

Їх крах стане серйозним ударом для канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка доклала багато зусиль, щоб припинити агресію на Донбасі.

У свою чергу адміністрація президента Дональда Трампа посилає щодо Донбасу досить змішані сигнали. Як сказав виданню високопоставлений російський дипломат, здається, що США "абсолютно не цікавляться" цим конфліктом. Трамп використовує жорстку риторику, але схоже, що зараз він більше зосереджений на ситуації в Сирії і навколо Північної Кореї.

"Завжди готові"

Стратегія Путіна полягає у зміцненні важелів, які можна використовувати, щоби зміцнити контроль Кремля над Донбасом в короткі терміни, заявили Bloomberg двоє західних дипломатів у Москві. Цю думку підтримали і колишні російські чиновники.

Видання наводить слова "радника Кремля щодо України" Чеснакова (швидше за все, мова йде про директора Центру політичної кон'юнктури Олексія Чеснакова – УНІАН), який заявив, що заходи у відповідь "завжди напоготові", і "щойно Україна дає нам можливість, вони застосовуються".

Кремль використовує блокаду окупованих районів, щоби зміцнити економічні зв'язки з Росією.

Економіст Академії народного господарства і державної служби при президенті РФ Андрій Марголін зазначив, що після двох років економічного спаду РФ навряд чи може дозволити собі продовжувати субсидування Донбасу, тому "Л/ДНР" повинні комерційно "втягуватися" і допомагати покривати витрати.

"Що менше їх економіка інтегрована з Росією, тим більші витрати", - сказав Марголін.

Як повідомляв УНІАН раніше, враховуючи захоплення українських підприємств і загострення безпекової ситуації в зоні АТО, РНБО прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.

Пізніше президент Петро Порошенко заявив, що тимчасова заборона на переміщення товарів через лінію розмежування у зоні АТО буде діяти до повернення бойовиками під юрисдикцію України захоплених підприємств, вартість яких оцінюється у 2 млрд дол.