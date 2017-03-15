У МінТОТ озвучили умови зняття транспортної блокади Донбасу

15 березня о 13:00 почалася реалізація рішення РНБО з тимчасової повної зупинки транспортного сполучення з окупованими територіями Донбасу.

"Це рішення ухвалене РНБО сьогодні, воно набуло чинності, але його ще не опублікували", - повідомив радник міністра у справах окупованих територій і переселенців (МінТОТ) України Юрій Гримчак, передає "Обозреватель".

За його словами, нині (станом на 16:00 15 лютого - УНІАН.) прикордонники почали забезпечувати це рішення, повністю закриваючи всю територію.

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"Рух особистого автотранспорту продовжиться, постанова Кабінету міністрів про порядок переміщення залишається чинною", - заявив Гримчак.

"Доти, поки не будуть виконані два пункти Мінських угод - про припинення вогню і повне звільнення заручників, а також до повернення під контроль України "віджатих" підприємств", - зазначив радник міністра у справах окупованих територій і переселенців України у відповідь на питання про терміни запроваджених заходів.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки й оборони України 15 березня ухвалила рішення тимчасово призупинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні антитерористичної операції.