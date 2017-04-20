У Радфеді погодилися, що російський представник розмовляв у РБ ООН як прапорщик

Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко згодна з критикою на адресу заступника постійного представника Росії при ООН Володимира Сафронкова після його виступу в Радбезі ООН 12 квітня.

Про це вона заявила на засіданні Науково-експертної ради, в ході якого завідувач кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету МДУ Сурен Авак'ян негативно відгукнувся про промову Сафронкова на засіданні РБ ООН, передає ТАСС.

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"Дещо невдало наш представник у Раді Безпеки (ООН) сказав якісь слова, з моєї точки зору, схожі на слова прапорщика, звернені до солдата. Нехай реагує ваш комітет, якось скаже, ну можна так поводитись?" - звернувся Авак'ян до Матвієнко.

"Я сказала Лаврову (міністру закордонних справ РФ - УНІАН.) свою точку зору, Лавров поділяє її. Всі сигнали надіслані. Моя точка зору абсолютно така ж, як ваша", - сказала Матвієнко, звертаючись до Авак'яна на засіданні.

Як повідомлялося, 13 квітня Сафронков на засіданні Радбезу ООН брутально відповів на звинувачення у підтримці президента Сирії Башара Асада. Сафронков звернувся на "ти" до представника Великої Британії в ООН Меттью Райкрофта.

"Ви злякалися, сон втратили, що ми будемо співпрацювати зі Сполученими Штатами. Ви цього боїтеся. Все робите для того, щоб ця взаємодія була підірвана... Подивися на мене, очі не відводь, що ти очі відводиш?", - сказав Сафронков.

"Ти сьогодні говорив, пане Райкрофте, не за порядком денним засідання, ображав Сирію, Іран, Туреччину, інші держави... Не смій ображати Росію більше", - додав він.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав різкий виступ Сафронкова на засіданні Ради безпеки ООН допустимим і виправданим.