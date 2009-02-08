Кияни відчують протистояння уряду й Черновецького на собі

Прагнення уряду відправити у відставку мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не матиме успіху, проте від протистояння Кабміну та київської мерії можуть постраждати прості кияни, заявив у переданому УНІАН коментарі депутат Верховної Ради від Партії регіонів Вадим Колесніченко.

За його словами, “київська влада стала заручницею рішень Кабміну”. “На жаль, Києву дедалі важче проводити власну соціальну політику, – сказав він. – Міська влада зв’язана, мов міцним канатом, рішеннями центральних органів влади. І бюджет, на жаль, формується не в Києві і не на користь місцевих органів влади”. Щоб місцеві власті могли реалізувати свої повноваження, заради яких їх обирають, і відповідати за свої дії, “потрібно кардинально й терміново децентралізувати й регіоналізувати владу в державі”, вважає депутат.

“Протистояння уряду та міста, – зазначив В.КОЛЕСНІЧЕНКО, – не призведе до відставки мера столиці, але воно може призвести до погіршення життя киян”. На його думку, цього можуть призвести “окремі рішення, різні заборони, утиски, несвоєчасне переказування коштів на казначейські рахунки”. “Усе це кияни відчують на собі”, – вважає депутат.