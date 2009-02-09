Ющенко про "Фаїну", її власника, Україну, розвідку і мафію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО високо оцінив роль України у звільненні судна «Фаїна» з піратського полону.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ICTV в неділю ввечері.

“Україна продемонструвала, що це повноцінна держава, яка може постояти за своїх громадян, яка через міжнародних партнерів може вирішити найскладніші питання, що стосуються долі наших громадян”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Під час інтерв’ю Глава держави розповів про хід переговорів, які ускладнювались тим, що їх доводилося вести не з публічною владою держави, а “з мафією, яка живе за своїми законами”.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що переговори доводилося розпочинати чотири рази практично з нуля, оскільки щоразу вони стикалися з різними проблемами. В тому числі на одному з таких етапів відбулося втручання у переговорний процес міжнародної мафії.

Президент дав високу оцінку ролі зовнішньої розвідки України, МЗС та СБУ, а також подякував власникам судна “Фаїна”.

Крім того, за словами В.ЮЩЕНКА, упродовж всього переговорного періоду Україна через посередників забезпечувала моряків всім необхідним.