Порошенко може увійти в Кабмін - ЗМІ

Голова ради Національного банку Петро Порошенко має всі шанси найближчим часом зайняти пост віце-прем`єра з гуманітарних питань в уряді Юлії Тимошенко. За інформацією видання "Коммерсантъ-Україна" він може змінити на цій посаді Івана Васюника, який відповідає за підготовку до проведення фіналу чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Ввести пана Порошенка до складу Кабінету міністрів передбачається в рамках майбутньої ротації членів уряду, призначених за квотою фракції "Наша Україна-Народна самооборона" (НУНС), пише газета. Як відомо, на посту віце-прем`єра НУНС представлена колишнім першим заступником глави секретаріату президента Іваном Васюником. За твердженням джерел, рішення змінити пана Васюника на пана Порошенка вже ухвалене на рівні керівництва фракції НУНС, проте деталі переговорів поки вирішено не розголошувати, тому джерела, з якими поговорив Ъ, побажали залишитися неназваними.

- Про те, що пан Порошенко займатиметься (в уряді) економічними питаннями, не йдеться. Він займе місце нинішнього віце-прем`єра Івана Васюника і займатиметься гуманітарною сферою, а головне, в його веденні буде підготовка до проведення фіналу Євро-2012, - розповіло джерело з народних депутатів. Інший співбесідник, який входить до ради НБУ, з іронією відзначив, що "перебування Петра Порошенка на посаді гуманітарного віце-прем`єра виглядатиме цілком природно". "У Петра Олексійовича прекрасна колекція картин, і він непогано розбирається в питаннях культури", - пояснило джерело. При цьому обидва співбесідники заявили, що остаточне рішення про призначення пана Порошенка буде ухвалено на початку цього тижня, ймовірно у вівторок.

Якщо призначення Петра Порошенка відбудеться, це буде вже друга ротація чиновників, відповідальних за проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Нагадаємо, 19 листопада 2008 року ухвалою Кабінету міністрів було ліквідовано Національне агентство з підготовки до Євро-2012, яке очолював Євген Червоненко (нині - перший заступник голови Київської міськдержадміністрації), замість нього створено Координаційне бюро при секретаріаті Кабміну, а його головою призначений заступник міністра у справах сім`ї, молоді і спорту Ілля Шевляк. Іншим розпорядженням уряду відповідальним за весь процес підготовки до чемпіонату був призначений віце-прем`єр Іван Васюник.

Про те, що Петро Порошенко отримує особливі права і особливу політичну вагу в переформатованому уряді, свідчить ще один факт: за інформацією Ъ, на міністерську посаду претендує також Віктор Король, якого вважають близьким соратником пана Порошенка. Очікується, що пан Король займе пост міністра з питань надзвичайних ситуацій: джерела стверджують, що таке рішення ухвалило керівництво фракції НУНС.

Втім, сам Віктор Король, депутат Верховної ради III-V скликань, а зараз кандидат у депутати від НУНС (#88), поки не підтвердив інформацію про своє підготовлюване призначення. "Можливо, у вас більш інформовані джерела. Мені про це поки нічого не відомо", - сказав він.

Представники НУНС, з якими розмовляв Ъ, підкреслили, що рішення про призначення ще не остаточні і у фракції не виключають появи альтернативних варіантів. Проте Петро Порошенко і Віктор Король мають найбільші шанси посісти ці посади завдяки тому, що обидва не є народними депутатами.