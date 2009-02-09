Москва пропонує Україні відмовитися від списків персон нон-грата

Міністерство закордонних справ РФ виступає за те, щоб Росія і Україна відмовилися від списків персон нон-грата.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав директор консульського департаменту МЗС Росії Андрій КАРЛОВ.

«Добре відома позиція нашої країни з приводу цих списків – ми завжди виступали за те, щоб між нашими країнами вони не існували», - сказав А.КАРЛОВ.

Водночас, відповідаючи на питання, хто з українських громадян входить до такого списку в Росії, він відповів, що цей список визначає не МЗС, а інші органи Росії.

Окрім цього, А.КАРЛОВ сказав, що на сьогоднішній день МЗС РФ не розглядає питання про введення візового режиму з Україною.

«Переді мною, перед моїми колегами керівництво міністерства розробки візової угоди з Україною не ставило. Я сподіваюся, що поки що їздитимемо без віз», - сказав він.