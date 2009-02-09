Кириленко хоче почути, у кого з міністрів колір волосся змінився

Народний депутат, лідер депутатської групи “За Україну” В’ячеслав КИРИЛЕНКО (фракція НУ-НС) не бачить підстав для відставки тих членів Кабінету міністрів України, які потрапили до уряду за квотою фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

За словами В.КИРИЛЕНКА, якщо ті члени фракції НУ-НС, “які входять до коаліції, хочуть зараз змінювати наших міністрів, то повинні бути оприлюднені мотиви”. Він нагадав, що саме за рішенням фракції вони свого часу пішли працювати в уряд.

В.КИРИЛЕНКО наголосив, що від НУ-НС “головним чином працюють професійні люди, які є патріотами і своєї справи, і України”.

За його словами, “якщо у колег з коаліції до них виникли питання, то нехай ці питання оприлюднять”. Він додав, що тоді буде з’ясовано, “чи це просто в когось з міністрів колір очей змінився, чи колір волосся, і тому його треба поміняти, чи якісь інші, можливо, дійсно професійні претензії”.

Як заявив В.КИРИЛЕНКО, ні його, ні колег з групи “За Україну” ніхто не повідомляв, що “до когось з наших міністрів є професійного характеру претензії”.

“Якщо комусь свербить або хтось когось дратує, то це ще не підстава, щоб вносити на розгляд такі серйозні питання, як зміни до складу Кабінету міністрів України”, - додав депутат.

За словами В.КИРИЛЕНКА, “ті, хто від нас працюють, виконують свою роботу професійно”. “І якщо хтось має інший підхід і хоче всіх замінювати, то нехай пояснює, у чому справа, і бере відповідальність винятково на себе”, - додав В.КИРИЛЕНКО.