У Єврокомісії нічого не чули про лист Тимошенко щодо кредиту для України

В Європейській Комісії не знають про лист прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО щодо надання кредиту Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу речник Єврокомісії Йоханнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕР.

«У мене немає ніяких коментарів з цього приводу», - сказав він.

Інший представник Єврокомісії також заявив УНІАН, що йому нічого не відомо про лист, однак, зазначив він, це ще не означає, що його не було.

Разом з тим, джерело в Єврокомісії повідомило нашому кореспонденту, що допомога Україні не може бути надана в рамках Європейської політики сусідства, а єдиним легальним інструментом, який може застосувати Єврокомісія для допомоги третім країнам, є макрофінансова допомога.

«Однак, розмір такої допомоги є досить обмеженим і, зазвичай, не перевищує десятка мільйонів євро», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, така допомога може бути надана третім країнам у формі кредиту або навіть гранту.

На сьогодні Єврокомісія надала кілька таких кредитів і грантів, зокрема, Молдові, Грузії та Лівану.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого на брифінгу в Мюнхені прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що Росія дала згоду кредитувати Україну для покриття дефіциту державного бюджету

«Росія готова сприяти в підписанні таких кредитних угод», – сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що надіслала листи з проханням надати Україні фінансову допомогу для покриття дефіциту бюджету в США, Євросоюз, Китай, Японію, а також і Росію.