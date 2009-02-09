Черновецький образився на своїх заступників і не хоче з ними працювати

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обурений поведінкою деяких своїх заступників і заявляє, що не хоче з ними далі працювати. Проте конкретних людей не називає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам, розповідаючи про враження від перегонів на Київському іподромі, що відбулися у суботу, 7 лютого, після тривалої перерви.

«Я обурений тим, як поставилися до цього багато моїх заступників і радники. Це не неповага до мене – я не по частині грошей - це неповага до киян. Щойно я пішов – а в мене була майже 40 градусів температура – вони всі втекли. Ганьба. Мені соромно, що я з такими людьми ходжу по землі найкрасивішого міста у світі. Я з ними не працюватиму», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Вони розповідають, у тому числі Президенту України, що я мало не збожеволів. Звичайно, заробляти 2-3 млн. доларів за моїми програмами до бюджету Києва... Якщо я божевільний – хай всі мери і всі, хто наговорює на мене гидоту Президентові, хай вони всі будуть такими ж божевільними. І Україна стане найбагатшою країною у світі», - продовжив мер столиці.

За його словами, в результаті минулих перегонів «кияни заробили приблизно 200 тис. грн.». «Це приблизно 10 тис. осіб, які отримають пристойні гроші вже цього місяця», - сказав він. Стільки ж - 200 тис. грн., як повідомив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, заробила і компанія мобільного зв`язку, яка обслуговувала захід.

Водночас, як зазначив міський голова, на організації та проведенні перегонів на іподромі особисто він «втратив» велику суму грошей.

«З перегонами трапилося непорозуміння. Особисто я багато мільйонів гривень - зараз ми підраховуємо – втратив… Ми двічі преміювали за мій рахунок людей, які виграли на перегонах. 100 тис. доларів і 100 тис. гривень. Вийшло так, що я їх (призи – УНІАН) оголосив», - пояснив мер журналістам.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ знову запросив усіх на іподром у наступну суботу, 14 лютого.