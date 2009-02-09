Ющенку стає моторошно: ми живемо у фантазії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що за великий розмір дефіциту державного бюджету на 2009 рік мають нести політичну відповідальність уряд і парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Івано-Франківську на нараді з питань енергозбереження.

«Уряд заклав у бюджеті-2009 3,1% публічного дефіциту і 7% непублічного дефіциту, – сказав В.ЮЩЕНКО. - У які двері стукати за фінансами, щоб покрити цей дефіцит? Треба запозичити понад 70 млрд. грн. На таке ніхто не піде. Це розбійна політика для економіки України».

На його думку, Кабінет міністрів розробив такий бюджет, який важко буде виконати.

«Якщо уряд заявив дефіцит бюджету більше як 7%, а економіку спрогнозував з приростом, то ми - унікальна країна. Стає моторошно, ми живемо у фантазії. Але є уряд і є парламент, які нестимуть за це політичну відповідальність», - сказав Президент.

Він назвав дивним те, що більшість країн Європи і США планують рецесію, а Україна - приріст ВВП. «Приріст задекларували Україна, Китай та Індія», - додав В.ЮЩЕНКО.

Довідка УНІАН. На 2009 рік доходи державного бюджету України встановлені на рівні 238,931 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 183,698 млрд. грн.), витрати – 267,32 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 193,285 млрд. грн.).

Граничний розмір дефіциту держбюджету встановлений на рівні 31,105 млрд. грн., зокрема дефіцит загального фонду – 9,170 млрд. грн. Граничний розмір державного боргу України на 31 грудня 2009 року встановлений на рівні 192,924 млрд. грн. (на 31 грудня 2008 року цей показник запланований на рівні 89,138 млрд. грн.).

Бюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.