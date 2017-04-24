"Виглядає як мафіозна діяльність контори": екс-заступник голови СБУ про взяття на поруки Мартиненка

Взяття на поруки підозрюваного в серйозних економічних злочинах Миколу Мартиненка такою великою кількістю народних депутатів “виглядає як мафіозна діяльність контори”. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав колишній заступник голови СБУ, колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони, віце-президент Центру стратегічних досліджень та аналізу Олександр Скіпальський, коментуючи судовий процес довколо колишнього народного депутата Мартиненка.

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Скіпальський підкреслив, що для цивілізованої країни неприйнятно, щоб велика кількість депутатів брала на поруки підозрюваного в серйозних економічних злочинах. Він зазначив, що “в цивілізованій країні і з цивілізованим парламентом така кількість парламентаріїв не повинна була туди йти і брати його на поруки”.

За його словами, саме такі ситуації “сприяють для компрометації того, що відбувається в Україні”.

Скіпальський додав, що відсутність реформ, корупція в Україні - “це все мінеральні добрива, досить ефективні для того, щоб ворог сіяв своє зло в Україні”.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата Мартиненка в рамках розслідування справи про розкрадання коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

За версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт з компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн доларів.

Мартиненко заявив, що вважає відкрите проти нього кримінальне провадження політично вмотивованим.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки 15 народних депутатів та чотирьох міністрів від «Народного фронту», хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави у 300 млн грн.