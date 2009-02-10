Ющенко грає з Черновецьким у доброго та поганого поліцейського?

Ющенко має відсторонити Черновецького з посади голови КМДА, оскільки його підлеглий просто не справляється зі своїми службовими обов`язками. Так вважає один із лідерів Блоку Кличка у Київраді, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський. На переконання політика, сьогодні Черновецький не просто демонструє непрофесійність, а й цинічно нехтує вказівками свого безпосереднього керівництва.

«Ющенко своїм Указом Черновецького призначив, своїм же Указом він може його і відсторонити, - вважає Дмитро Андрієвський. – Президенту потрібно не грати із мером у «доброго» та «поганого» поліцейського, уп`яте скасовуючи підвищення комунальних тарифів, а просто взяти і порушити службове розслідування щодо підлеглого. Тим більше, що епізодів діяльності Черновецького, якщо вживати професійну лексику, накопичилося багато. І тарифи – не найголовніший серед таких епізодів, більшістю з яких сьогодні опікується прокуратура».

На переконання Дмитра Андрієвського, питання відсторонення голови КМДА стає вкрай актуальним за умов нинішньої фінансової кризи. «Можливо, Ющенко готовий миритися з власними електоральними втратами, пов`язаними із підтримкою Черновецького. Але навряд чи комусь потрібний соціальний вибух у столиці України, коли доведений владою до зубожіння народ вийде на вулиці», - підсумував депутат.