На засіданні РНБО журналістам не дали дослухати Тимошенко

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що звинувачення Президента Віктора ЮЩЕНКА на адресу уряду не мають жодних підстав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила відразу після того, як В.ЮЩЕНКО закінчив свій виступ на засіданні РНБО та оголосив про продовження засідання у закритому режимі.

«Засідання проводитиметься у закритому режимі. Ви отримали матеріали, які є таємними, і я попереджаю вас про вашу персональну відповідальність», - сказав В.ЮЩЕНКО, звертаючись до учасників засідання РНБО.

В цей час до В.ЮЩЕНКА підійшов глава Секретаріату Віктор БАЛОГА, який, на думку журналістів, повідомив главі держави про те, що засідання РНБО планувалося проводити у відкритому для преси режимі.

В.ЮЩЕНКО вислухав В.БАЛОГУ, але подякував пресі за роботу та наполіг на проведенні закритого засідання.

У свою чергу прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО спробувала ще у присутності журналістів довести свою позицію. «Але перед тим, як преса вийде, я хотіла би зробити заяву, що жодне слово пана В.ЮЩЕНКА не відповідає дійсності – ні по контрактах по газу, ні по кредиту», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Після цього трансляцію у прес-центрі Секретаріату Президента було припинено. Зараз журналісти чекають на проведення брифінгу Ю.ТИМОШЕНКО біля Секретаріату Президента.