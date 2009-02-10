Ющенко боїться, що борги РосУкрЕнерго сплатять з держбюджету

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що борги «РосУкрЕнерго», передані НАК «Нафтогазу», пізніше доведеться виплачувати з державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні РНБО.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що навіть не хоче коментувати «маніпуляції щодо передачі прав НАК «Нафтогазу» за чийсь газ».

«Мене просто бере великий сумнів, чому українська державна газова компанія бере на себе вимогу платежу спірного, який належав «Газпрому» Росії. Хай би «Газпром» забирав ці платежі, то ж одна компанія (з «РосУкрЕнерго» – УНІАН)», - додав він.

Президент вважає, що проблемними боргами мав займатись сам «Газпром», а не перекладати його на «Нафтогаз», підштовхуючи українську компанію на скандал, який, на його думку, може призвести до того, що ці кошти в кінцевому рахунку доведеться виділяти з держбюджету.

Також В.ЮЩЕНКО назвав цинічними заяви щодо відмови від посередників в українсько-російських газових відносинах. Він зауважив, що не хоче розповідати всю передісторію появи посередника, щоб його не звинуватили у причетності до «РосУкрЕнерго».

«Я не займався вашим вонючим газом ніколи», - підкреслив він.

Водночас глава держави назвав неправдою те, що на сьогодні в Україні немає газового посередника.

«Ми, заколисані цією брехнею, прийшли до того, що в рамках підписаних угод досягли домовленості про появу унікального посередника, який отримав 25% всього об’єму імпортованого газу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня цього року ЗМІ повідомляли, що борг швейцарської компанії "РосУкрЕнерго" перед "Газпромом" розмірі 1,7 млрд. доларів продано НАК "Нафтогаз України", і тепер українська компанія хоче забрати в "РосУкрЕнерго" в рахунок боргу весь її газ – близько 10 мільярдів кубометрів, що зберігається в підземних сховищах України.