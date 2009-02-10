Тимошенко та Ющенко сперечаються, збанкрутує Нафтогаз чи ні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що реалізація газових контрактів з РФ призведе до банкрутства НАК «Нафтогаз України». Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє фінансову стабільність компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Ради національної безпеки та оборони України В.ЮЩЕНКО кілька разів говорив про те, що українсько-російські газові домовленості поставили «Нафтогаз» на межу банкрутства. Він зазначав, що на сьогодні дефіцит бюджету НАКу в десятки разів більший, ніж у попередні роки. Водночас Президент не вказав точну суму.

У свою чергу, на брифінгу Ю.ТИМОШЕНКО не погодилась з цією тезою. Вона нагадала, що уряд «отримав НАК «Нафтогаз України» в 2007 році з боргами 8 млрд. грн.», і на кінець цього року компанія не мала боргів.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що 2009 рік буде вирішальним для того, щоб «Нафтогаз» «повернути з банкрутства, в яке його втягнули протягом всіх попередніх років, починаючи з 2005 року, і дати йому фінансову потужність, і фінансову стабільність», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО .

Вона також підкреслила, що в поточному році НАК працюватиме без дефіциту. «На сьогодні баланс НАК «Нафтогазу» не затверджено, він буде затверджений через декілька тижнів, і він буде бездефіцитним», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр зауважила, що бездефіцитність буде забезпечуватись шляхом скорочення видатків.