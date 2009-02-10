Черновецький скаржиться на зраду, але насолоджується тим, що робить

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ упевнений, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО залишатиметься на його боці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з мером міста Сєверодонецька Володимиром ГРИЦИШИНИМ і першим заступником мера міста Черкаси Андрієм ДЗЮБОЮ.

Зокрема, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що не переживає з приводу того, що його хочуть усунути з посади голови КМДА.

«Вся Україна знає, що я постійно перебуваю в стані виборів. І сьогодні всі слідчі комісії. Верховна Рада. Завтра Кабінет міністрів мене знімають. Сьогодні Президент мене відстояв, адже там адміністрація вже хоче на моє місце когось поставити. Довкола зрада, знущання. Це не робота. Але мені це абсолютно не цікаво. Я перестав емоційно жити», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, він продовжує працювати 24 години на добу і «насолоджуватися тим, що робить». Він підкреслив, що є людиною справи, і все, до чого торкається, «завжди перетворюється на золото».

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що любить Президента і ніколи його не зрадить, і висловив переконання, що Президент також залишатиметься на його стороні.

«Це наше з ним особисте», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і продовжив: «Я його не зраджу, а там – така справа. І він. Я йому вдячний. Ставиться до мене з великою повагою».

Як повідомляв УНІАН, Президент уже кілька разів відміняв рішення голови КМДА про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для підприємств і комунальних установ, оскільки вони були прийняті з порушенням законодавства.

9 лютого В.ЮЩЕНКО пообіцяв вжити жорстких заходів, якщо в Києві не буде продуманої тарифної політики в сфері житлово-комунального господарства.

Сьогодні, 10 лютого, представник Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ не виключив усунення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міської державної адміністрації, якщо він і надалі прийматиме рішення, порушуючи законодавство, зокрема й щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.