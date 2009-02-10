РНБО розкриє свої секрети, аби спростувати заяви Тимошенко

Рада національної безпеки і оборони звинувачує прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у поширенні неправдивої інформації про заплановані до розгляду на засіданні питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу для преси заступник секретаря РНБО Степан ГАВРИШ.

С.ГАВРИШ зазначив, що під час засідання РНБО Ю.ТИМОШЕНКО замість виступу на засіданні пішла спілкуватися з пресою. За його словами, прем’єр зробила три заяви, які не відповідають дійсності. Зокрема, це стосується питання повернення на газовий ринок України компанії “РосУкрЕнерго”, щодо планів денонсації угод між "Газпромом" та "Нафтогазом" і про те, що РНБО є “дахом для корупційних оборудок”.

«Хочу від імені РНБО і від себе особисто заявити, що це не відповідає дійсності і є брехнею», - підкреслив С.ГАВРИШ.

Він заявив, що прем’єр-міністр «діяла недобросовісно і неадекватно ситуації». Він підкреслив, що метою засідання було, навпаки, бажання спільно з урядом розробити антикризову програму з мінімізації негативних наслідків підписання газових угод. «Ми вважаємо, що загроза енергетичній безпеці досягла свого максимуму з підписанням газових угод», - сказав С.ГАВРИШ.

Також, за його словами, РНБО через неправдиві заяви Ю.ТИМОШЕНКО прийняла рішення оприлюднити свою ухвалу щодо енергетичної безпеки, хоча рішення РНБО і матеріали засідання мали секретний характер.