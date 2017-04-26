Посли ЄС підтримали безвіз для України

Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (Coreper) підтримав надання Україні безвізового режиму. Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у середу в Раді ЄС.

Зокрема, Комітет підтримав проект законодавчого акту Європейського парламенту та Ради ЄС про внесення поправок у список третіх країн, громадяни яких, щоб перетнути кордон, мають отримати візу, і тих, від яких це не вимагається (Україна). «До Правила (ЄР) N 539/2001 внести такі зміни: (а) в додатку I, частина I (держави) посилання на Україну видалено. (б) в додатку II, частина I (держави) наступне посилання вставляється «Україна», - йдеться в проекті документа.

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Сьогоднішнє рішення ще має бути затверджено Радою Євросоюзу, засідання якої відбудеться 11 травня з подальшим підписанням в Європейському парламенті президентами ЄП та Ради ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент 6 квітня підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.