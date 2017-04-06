Журналісти пояснили, як працюватиме "безвіз" для України (відео)

"Дія безвізового режиму з ЄС поширюватиметься на країни Шенгенської зони - це всі країни ЄС мінус Британія та Ірландія, які вимагають власну візу. Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн не є членами ЄС, але підтримують систему", - йдеться у сюжеті DW у Twitter.

Журналісти розповіли, що в'їзд українцям буде дозволений не довше, ніж на 90 днів протягом півроку. При цьому подорожувати до Шенгену без віз можуть лише власники біометричних паспортів - це головна умова. У цьому паспорті міститься інформація про відбитки пальців власника. Крім того, прикордонники можуть додатково вимагати певні документи, щоб перевірити мету подорожі.

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"Запрошення від родичів чи друзів, якщо ви відвідуєте близьких; бронювання готелю, якщо ви подорожуєте як турист; запрошення від ділових партнерів або організаторів конференції, якщо мета візиту - бізнес; запрошення з університету або підтвердження про участь у семінарах, якщо ви їдете з навчальною метою", - пояснюють у DW.

Окрім підтвердження мети подорожі, можуть вимагати: зворотний квиток, щоб пересвідчитися, що ви повернетеся до України у відведений термін; підтвердження фінансової спроможності, яку доводять випискою із банківського рахунку або ж наявністю готівки із розрахунку близько 40 євро на добу перебування; медичну страховку.

Зазначається, що візитів може бути стільки завгодно, проте слід пам'ятати: безвізовий режим не надає українцям права роботи в ЄС; це також не дає підстав для виїзду на постійне проживання. Тобто у цих двох випадках українцям й надалі потрібна буде спеціальна віза.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.