Лавринович: протиріччя в ПР виникли через особисті інтереси

Перший заступник голови Верховної Ради України, член Партії регіонів Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що протиріччя між членами партії виникли через особисті інтереси і не пов’язані з політичними питаннями.

Про це він заявив в ефірі радіо «Ера».

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, партія – це «живий організм».

Він зазначив, що йдеться про «велику кількість суперечливих інтересів окремих членів партії».

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що протистояння деяких членів партії між собою пов’язане не з політичними засадами, а стосуються «питання взаємин людей».

Як повідомлялося, в Партії регіонів відбувся конфлікт, зокрема, через готовність деяких членів партії увійти до складу Кабінету міністрів на чолі з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Народний депутат Сергій ЛЬОВОЧКІН заявляв, що деякі його однопартійці намагаються «здати» партію БЮТ. У свою чергу С.ЛЬОВОЧКІНУ і депутату Ю.БОЙКУ пригрозили виключенням з партії.

Народний депутат Нестор ШУФРИЧ (Партії регіонів) вважає, що його колега С.ЛЬОВОЧКІН провокує розкол у партії регіонів.