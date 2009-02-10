НУНС: представники ПР в уряді не потрібні

Лідер парламентської фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола МАРТИНЕНКО вважає, що працювати в уряді мають представники всіх фракцій коаліції.

Про це він заявив під час інтернет-конференції на сайті Liga.net.

М.МАРТИНЕНКО заявив, що вся коаліція відповідає за ситуацію в країні, і тому він бачить Кабінет міністрів у форматі, коли всі делегують туди своїх представників - і БЮТ, і НУ-НС, і Блок Литвина.

При цьому лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” не підтримує пропозицію голови парламенту Володимира ЛИТВИНА залучити представників Партії регіонів до роботи у структурах виконавчої влади.

"Вони повинні поки навчитися працювати в опозиції" - заявив М.МАРТИНЕНКО.

"Тільки злагоджена робота коаліції у парламенті та коаліційному уряді дасть позитивні результати. На даний момент рішення, зокрема, нашої фракції щодо ротації тих або інших міністрів ще не ухвалене. Але підкреслюю, що рішення будуть прийматися тільки фракцією, без зовнішніх впливів" - підкреслив М.МАРТИНЕНКО.