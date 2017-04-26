ГПУ проводить обшуки у керівників тютюнового монополіста "Тедіс" – Луценко

Співробітники прокуратури проводять обшуки у керівників найбільшого дистриб'ютора сигарет компанії «Тедіс Україна».

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

"Найрезультативніший обшук. Сьогодні відбуваються санкціоновані судом обшуки у керівників компанії «Тедіс». Щойно фірма сплатила найбільший штраф в історії Антимонопольного комітету - 300 млн грн перераховані в держбюджет України", - написав Луценко.

Він зазначив, що ГПУ також отримала документи про початок процесу зміни бенефіціарів компанії «Тедіс» - громадян РФ.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня Генпрокуратура проводила обшуки в офісах компанії «Тедіс Україна», яка є «монопольним» дистриб'ютором тютюнових виробів і належить громадянинові РФ Ігорю Кесаєву.

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Луценко заявляв, що компанія «Тедіс Україна» підозрюється в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, фінансуванні терористів і незаконному виведенні 2,5 млрд грн до РФ. Крім того, згідно з інформацією правоохоронців, з 2012 по сьогоднішній день одним із власників цієї компанії є громадянин РФ Кесаєв, який контролює завод ім. Дегтярьова, що забезпечує російську армію технікою і зброєю.

На початку 2016 року активісти заблокували роботу "Тедіса" в шести містах, посилаючись на зв'язок власників компанії з російською ФСБ і Міністерством оборони РФ і змушуючи компанію піти з українського ринку. У компанії такі дії назвали рейдерським захопленням, але так і не відповіли, в чиїх інтересах проводилася акція. Пізніше в компанії повідомили, що одним із її співвласників є український бізнесмен Борис Кауфман.

АМКУ в жовтні 2015 року почав розслідування справи про порушення компанією «Тедіс Україна» конкурентного законодавства, і лише наприкінці грудня 2016 року наклав на неї штраф у розмірі 431,2 млн. грн. На думку Луценка, АМКУ сприяє монопольному становищу компанії «Тедіс».