СБУ провела обшуки у 8 компаніях через використання ними російської "шпигунської" програми

Співробітники СБУ провели обшуки в офісах 8 компаній, серед яких Dragon Capital та “Укргазвидобування”, через використання ними розробленої в Росії «шпигунської» програми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

Він зазначив, що СБУ проводить операцію з виявлення структур, які використовують спеціальне програмне забезпечення, кваліфіковане експертами, як засоби спеціального технічного негласного контролю.

За словами Ткачука, 26 квітня проводились обшуки в офісах восьми компаній, які використовують такі програми. При цьому він зауважив, що, в цілому, за даними СБУ, таке програмне забезпечення в Україні використовують близько 300 компаній.

При цьому Ткачук додав, що йому не відомо, з якою метою українські компанії купували це програмне забезпечення, але водночас додав, що розробником програми є російська фірма, яка контролюється ФСБ. Особливістю цього програмного забезпечення є те, що компанія-розробник в будь-який момент може проконтролювати будь-який комп'ютер, на який встановлене це програмне забезпечення в Україні, зауважив керівник апарату голови СБУ.

“У нас є чіткі докази того, що компанія-розробник цього програмного продукту співпрацює з ФСБ. Нами під час обшуків було виявлено докази того, що понад 1000 ліцензій на цей програмний продукт використовувалось у комп'ютерах компаній, в яких пройшли обшуки”, - сказав Ткачук.

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Він закликав керівників українських компаній відмовитись від використання цього програмного продукту, якщо вони не хочуть, щоб діяльність їхніх підприємств контролювалася з боку Росії.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня стало відомо про обшуки в офісі СП ТОВ «Драгон капітал» (Dragon Capital).

Ввечері у компанії пояснили, що обшуки були пов'язані з програмним забезпеченням, яке планувалось до використання як система контролю робочого часу працівників.

«Як з’ясувалось, програмне забезпечення, що офіційно придбане СП ТОВ «Драгон капітал» у 2015 році в української компанії ТОВ «Стахановець ПРО» (правовласник ПО) та планувалось до використання як система контролю робочого часу працівників СП ТОВ «Драгон капітал», було у 2016 році визнано «спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації» на підставі експертного висновку, зробленого в рамках кримінального провадження», - зазначалось у повідомленні.

У компанії додали, що співробітники СБУ мали намір вилучити всі комп’ютери, але в подальшому обшук пройшов без порушень та силового тиску, і компанія продовжила працювати у звичайному режимі.