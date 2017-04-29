"Жартували, щоб не посваритися": РосЗМІ розповіли про телефонну розмову Порошенка і Путіна

Між президентом України Петром Порошенком і президентом РФ Володимиром Путіним у першій половині квітня відбулася телефонна розмова, про факт якої сторони вирішили не оприлюднювати. Бесіда тривала близько 20 хвилин і була присвячена ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє російське видання "КоммерсантЪ" з посиланням на джерела у Москві і Києві.

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За словами співрозмовника видання у Москві, розмова між Порошенком і Путіним відбувалася у "шанобливому коректному ключі", президенти періодично "переходили на жартівливо-іронічний тон".

"Президенти змушені були жартувати, щоб не посваритися і не наговорити один одному різкостей", - розповіло московське джерело.

Російське видання повідомляє, що сторонам не вдалося домовитися. Єдині питання, в яких було просування, стосувалися "деяких гуманітарних аспектів".

Джерело "Коммерсанта" у Києві, близьке до оточення Порошенка, розповіло, що під час розмови йшлося про обмін полоненими, про постачання на Донбас продуктів харчування, води та електроенергії, про виплату українських пенсій жителям непідконтрольних територій. Під час розмови Порошенко попередив Путіна, що якщо бойовики не погасять борги за електроенергію, то українська сторона припинить поставки.

"Як і у випадку з попередніми телефонними розмовами панів Путіна і Порошенка, сторони не стали розголошувати факт спілкування президентів, щоб не давати противникам Петра Порошенка зайвого приводу для звинувачення його в "непатріотичній поведінці" і спілкуванні з "лідером країни-агресора", - сказано в матеріалі.

У той же час в Адміністрації президента України заперечують факт телефонної розмови між Порошенком і Путіним, пише Українська правда.

"Єдина розмова в квітні відбулася 18 квітня в нормандської форматі, про що було повідомлено в спільному прес-релізі чотирьох прес-служб", - заявили в АП.