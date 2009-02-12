Тимошенко просить Медведька розібратися з Рибаковим

Голова ради БЮТ, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням порушити кримінальну справу і розслідувати обставини фальсифікації адміністративної справи Луганського окружного адміністративного суду щодо виключення народного депутата Ігоря РИБАКОВА зі списків БЮТ.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив заступник лідера фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

За його словами, розслідування, проведене органами МВС в Луганській області, виявило, що І.РИБАКОВ сфальсифікував дані про свою луганську прописку.

А.ПОРТНОВ зауважив, що це призвело до того, що суд ухвалив незаконне процесуальне рішення про заборону виключення І.РИБАКОВА зі списків БЮТ.

За словами депутата, Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до Вищої ради юстиції та МВС з проханням провести швидке й результативне розслідування з цього питання, та з проханням звільнити і притягнути до відповідальності осіб причетних до фальсифікації судових документів, і голову Луганського окружного адмінсуду Світлану МЯСОЄДОВУ.

А.ПОРТНОВ також спростував інформацію ряду ЗМІ про те, що І.РИБАКОВ поновлений у списку БЮТ. “Такого рішення ніхто не ухвалював”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2008 року народний депутат від БЮТ І.РИБАКОВ заявив про вихід з коаліції. Після цього міжпартійний з`їзд блоку позбавив І.РИБАКОВА депутатського мандата.

У свою чергу І.РИБАКОВ подав судовий позов до БЮТ про визнання протиправним і відміну рішення міжпартійного з`їзду блоку від 30 червня про дострокове припинення його повноважень народного депутата. Однак адмінсуд ухвалив рішення залишити без розгляду позовну заяву І.РИБАКОВА, а Апеляційний адмінсуд Одеської області залишив у силі цю ухвалу.

У лютому цього року І.РИБАКОВ заявив про відкликання своєї позовної заяви з Одеського окружного адміністративного суду.

11 лютого Луганський окружний адміністративний суд зупинив дію рішення Ради БЮТ від 30 червня 2008 року та рішення міжпартійного з’їзду БЮТ від 30 червня 2008 року, який постановив достроково припинити повноваження народного депутата І.РИБАКОВА.