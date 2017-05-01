Мер Конотопа, який вигнав людей Медведчука з міста: вони хотіли створити "Сумську народну республіку" (відео)

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін, котрий власноруч розігнав акцію медведчуківців у своєму місті, розповів про особливості подібних мітингів.

За його словами, стало відомо з інсайдерських джерел, що насправді це була легка розвідка боєм, у своєму середовищі вони (люди Медведчука - УНІАН.) хотіли провести голосування щодо того, щоб провести в місті Конотоп референдум, на кшталт того, який відбувався в Криму, у Донецькій та Луганській областях у 2014 році, передає Еспресо.

"Фактично це була підготовка до створення "Сумської народної республіки". Були присутні їхні тітушки-охоронці, які були озброєні вогнепальною зброєю. Ми затримали, до речі, кількох осіб, які займалися охороною, вони мали сучасні бронежилети", - розповів Семеніхін.

Читайте такожДруг Путіна виходить з тіні в Україні - Financial Times

Фактично той самий сценарій, який відбувався у містах Донецьк і Луганськ, люди Медведчука хотіли зробити й в Конотопі, але протягом 10 хвилин їх вигнали з міста.

Також мер Конотопа розповів, що активістам надходили погрози від них: "подождите ещё немного, будут тут войска". Фактично вони готувалися до проведення референдуму, під який потім би вночі могли заїхати танки російські, які потім російські ЗМІ показали б як подарунок так званому "ополчєнію", вважає очільник міста.

"Фактично їхні плани у Конотопі зірвалися. Я закликаю міських голів діяти за подібним сценарієм: просто не допускати, фізично не допускати проведення подібних шабашів в Україні. Тому що від нас, від перших осіб в містах, залежить майбутнє нашої держави наразі", - підсумував Семеніхін.

Як повідомляв УНІАН, міський голова Конотопа Артем Семеніхін розігнав зібрання "Українського вибору" у місті.