"Геть, сепарська мерзото!": мер Конотопа вигнав людей Медведчука з міста (фото, відео)

10:25, 27 квітня 2017
Суспільство
4397 2

Семеніхін сказав своє "ні" сепаратизму у Конотопі.

Мер Конотопа вжив жорстких заходів / Скріншот

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін розігнав зібрання "Українського вибору" у місті. 

Щойно йому стало відомо про це зібрання, він відреагував негайно, і одразу ж було вжито жорстких заходів, передає місцевий сайт 05447.com.ua.

Читайте такожУ Маріуполі "Опоблоку" не раді: Королевській бажали "горіти у пеклі" (відео)

"Прихильників регіоналів та путінського режиму протягом десяти хвилин особисто міським головою було випроваджено з міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що партія "Український вибір" фінансується Медведчуком - кумом Путіна, який не приховує своєї проросійської політики.

05447.com.ua
05447.com.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #мер Конотопа#люди Медведчука