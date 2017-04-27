"Геть, сепарська мерзото!": мер Конотопа вигнав людей Медведчука з міста (фото, відео)
10:25, 27 квітня 2017Суспільство
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Семеніхін сказав своє "ні" сепаратизму у Конотопі.
Мер Конотопа вжив жорстких заходів / Скріншот
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін розігнав зібрання "Українського вибору" у місті.
Щойно йому стало відомо про це зібрання, він відреагував негайно, і одразу ж було вжито жорстких заходів, передає місцевий сайт 05447.com.ua.
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"Прихильників регіоналів та путінського режиму протягом десяти хвилин особисто міським головою було випроваджено з міста", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що партія "Український вибір" фінансується Медведчуком - кумом Путіна, який не приховує своєї проросійської політики.
05447.com.ua
05447.com.ua
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