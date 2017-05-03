Порошенко призначив новим начальником СБУ Харківщини полковника, який є учасником АТО
10:44, 03 травня 2017Політика
902 0
Новопризначений головний СБівець регіону має досвід роботи в Управліннях служби в трьох областях.
Новопризначений начальник СБУ в регіоні є учасником АТО / mediaport.ua
Президент Петро Порошенко призначив нового начальника СБУ у Харківській області. Про це йдеться в указі глави держави.
Зазначається, що новим очільником Управління СБУ в регіоні став Носач Андрій Володимирович.
Читайте такожПорошенко припинив громадянство України скандальному нардепу-"орендодавцю Криму" - Ляшко
Місцеві ЗМІ повідомляють, що Носачу 38 років, і він працював в СБУ в Запорізькій, Харківській та Івано-Франківській областях.
Також полковник Носач є учасником АТО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter