Порошенко призначив новим начальником СБУ Харківщини полковника, який є учасником АТО

Президент Петро Порошенко призначив нового начальника СБУ у Харківській області. Про це йдеться в указі глави держави.

Зазначається, що новим очільником Управління СБУ в регіоні став Носач Андрій Володимирович.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що Носачу 38 років, і він працював в СБУ в Запорізькій, Харківській та Івано-Франківській областях.

Також полковник Носач є учасником АТО.