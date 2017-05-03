Порошенко призначив новим начальником СБУ Харківщини полковника, який є учасником АТО

10:44, 03 травня 2017
Політика
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Новопризначений головний СБівець регіону має досвід роботи в Управліннях служби в трьох областях.

Новопризначений начальник СБУ в регіоні є учасником АТО / mediaport.ua

Президент Петро Порошенко призначив нового начальника СБУ у Харківській області. Про це йдеться в указі глави держави.

Зазначається, що новим очільником Управління СБУ в регіоні став Носач Андрій Володимирович.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що Носачу 38 років, і він працював в СБУ в Запорізькій, Харківській та Івано-Франківській областях.

Також полковник Носач є учасником АТО.

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Теги: #СБУ у Харкові