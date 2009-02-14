Яценюку було б цікаво подивитись декларації всіх високопосадовців

Колишній голова Верховної Ради України, народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує усім високопосадовцям оприлюднити свої декларації про доходи, аби дійсно розпочати боротьбу з корупцією.

Про це він заявив під час ефіру на телеканалі «Інтер» вчора ввечері.

«Було б дуже цікаво, щоби всі високопосадовці українські – перша лінія – хай покажуть свої декларації», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він додав, що на сьогодні складається така ситуація, коли майже всі високопосадовці – «сироти, бідняки і бездомні люди». При цьому, за його словами, ці особи «починають дурити всю країну і розказувати, як вони люблять український народ».

«Але в мене виникає питання: звідки ж вони беруть ці гроші? Це означає, що вони у когось їх стягнули, у тому числі й українського народу», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Тому, за його словами, потрібно наводити порядок починаючи з високих щаблів влади. «Боротьба з корумпованою владою на самому верху – це пріоритет номер один», - сказав А.ЯЦЕНЮК.