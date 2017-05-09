Трампа закликали зустрітися спочатку з Порошенком, потім - з Путіним (документ)

Шестеро сенаторів закликають президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа зустрітися з президентом України Петром Порошенком перед зустріччю з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Відповідний лист сенаторів до президента США розміщено на сайті сенатора-республіканця Роберта Портмана.

"У той час, як ваша Адміністрація продовжує розробляти стратегії для просування американських національних інтересів у сфері безпеки та закордонній політиці, ми пишемо, щоб рішуче заохотити вас залучати наших традиційних союзників та віддавати перевагу зустрічам з закордонними лідерами, які представляють країни, з якими ми поділяємо історичні зв'язки, демократичні цінності та спільні інтереси", - йдеться у листі сенаторів.

"Багато наших союзників в Європі з тривогою очікують на розвиток політики з боку вашої Адміністрації стосовно наших зобов'язань перед НАТО та іншими інституціями, які підтримують міжнародний порядок, який слугував основою для міжнародної стабільності і безпеки з часу завершення Другої світової війни", - наголошують сенатори.

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"Особливо, разом з нашими найбільш непохитними союзниками у Європі, ми залишаємося стурбованими щодо безперервної воєнної агресії Росії на сході України та триваючої окупації Криму. Внаслідок дестабілізаційного впливу Росії, близько 10 тис. людей було вбито, понад 20 тис. поранено, і близько 2 мільйонів внутрішньо переміщено з 2014 року. Такого роду нестабільність може мати далекосяжні наслідки для наших союзників та інтересів усього регіону", - зазначається у листі до Трампа.

"В цьому контексті ми рішуче заоохочуємо вас зустрітися з високопосадовцями з України, в тому числі з президентом Петром Порошенком, до будь-яких офіційних зустрічей з високопоставленими російськими чиновниками, включаючи російського президента Володимира Путіна", - наголосили сенатори.

"Зустріч з демократично обраними представниками України надіслала би рішучий сигнал, що Сполучені Штати продовжують віддавати перевагу нашим відносинам з довготривалими союзниками, та залишатимуться прихильними нашій підтримці суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям триваючої агресії", - заявили сенатори.

У листі, який датовано 4 травня та опубліковано 8 травня, стоять підписи сенаторів Роберта Менендеса, Джона Маккейна, Роберта Кейсі-молодший, Джеймса Інхофа, Джин Шахін та Роберта Портмана.

Як повідомляв УНІАН, зустріч президента України Петра Порошенка з американським колегою Дональдом Трампом відбудеться після того, як сторони узгодять порядок денний.