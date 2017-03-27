В АП розповіли, коли Порошенко зустрінеться із Трампом

Зустріч президента України Петра Порошенка з американським колегою Дональдом Трампом відбудеться після того, як сторони узгодять порядок денний.

Про це в інтерв'ю газеті «Сегодня» заявив заступник глави адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

"Звичайно, використовуються всі можливості для того, аби підготувати головну і ключову зустріч – українсько-американський саміт. Тому і недавній візит заступника помічника держсекретаря США Бріджит Брінк в Україну розглядався в цьому контексті. Хочу ще раз повторити: зустріч на вищому рівні відбудеться, як тільки дві сторони узгодять порядок денний, а також наповнення майбутньої зустрічі. Звичайно, ми б хотіли, щоб це сталося якомога швидше", - сказав Єлісєєв.

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При цьому Єлісєєв зазначив, що в АПУ задоволені рівнем та інтенсивністю діалогу між Україною та новою американською Адміністрацією.

«Як відомо, відбулися дві телефонні розмови президента України з президентом Дональдом Трампом. Петро Порошенко мав тривалу та плідну зустріч з віце-президентом США Майком Пенсом в лютому в Мюнхені (на полях Мюнхенській конференції з безпеки – ред.). Крім того, почався діалог з новопризначеним держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, двічі міністр закордонних справ Павло Клімкін відвідав Вашингтон. Тривають активні візити в США наших депутатів і візити членів Конгресу в Україну. Відбувається знайомство з новими представниками як Ради нацбезпеки США, так і Білого Дому, Держдепартаменту», – підкреслив заступник глави Адміністрації президента.