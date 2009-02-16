Литвин про стабільність, політиків і європейський вибір

Віце-президент Європейської комісії Гюнтер ФЕРХОЙГЕН виступає за повну економічну інтеграцію України до Євросоюзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це Г.ФЕРХОЙГЕН заявив сьогодні у Києві на зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ.

Віце-президент Єврокомісії заявив, що мета його візиту - «додати нової динаміки процесу європейської інтеграції». На його думку, українські парламентарії можуть внести свій вклад у цю справу на законодавчому рівні, зокрема, у частині адаптації вітчизняного законодавства до європейських стандартів. У цьому контексті Г.ФЕРХОЙГЕН висловив думку про необхідність спільно «захищати засади вільної економіки, вільного ринку, вільного руху товарів та запобігати проявам протекціонізму».

Окрім цього, зазначив Г.ФЕРХОЙГЕН, важливим завданням є поглиблення економічної інтеграції європейських країн з огляду на світові процеси глобалізації. З огляду на це він висловився за «забезпечення повної економічної інтеграції України до Євросоюзу».

У свою чергу, В.ЛИТВИН, зокрема, охарактеризував як «надзвичайно плідний» візит української парламентської делегації до європейських інституцій, що відбувся минулого тижня. За його словами, «сьогодні саме той час, коли потрібен діалог, щоб побачити, що необхідно зробити загальними зусиллями з огляду на глобальну світову фінансово-економічну кризу».

Г.ФЕРХОЙГЕН зазначив, що «роль парламентів у вирішенні зазначених проблем є вирішальною».

Голова Верховної Ради заявив, що вітає позицію Єврокомісії щодо надання нової динаміки співпраці України з ЄС, наголосивши, що всі політичні сили, представлені у парламенті, «не мають розбіжностей щодо європейського вибору України». У цьому контексті він заявив, що Верховна Рада України «вкрай зацікавлена» у подальшому розвитку співпраці з Європарламентом, аби адаптувати вітчизняне законодавство до європейських стандартів.

«У законодавчій роботі нам як ніколи потрібна налаштованість на стабільність і результативність, співпраця між Президентом, парламентом і урядом, аби ми вийшли на прийняття системних рішень, – сказав В.ЛИТВИН – Ключове завдання парламенту – утримати стабільність в Україні». При цьому він наголосив, що «певні розчарування у діях політиків не повинні закривати перспективу України».

Голови парламентських комітетів з питань фінансів і банківської діяльності, у закордонних справах, з питань економічної політики, з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Микола АЗАРОВ, Олег БІЛОРУС, Олександр ТКАЧЕНКО, Наталія КОРОЛЕВСЬКА та заступник голови Комітету з питань європейської інтеграції Сергій ШЕВЧУК, які взяли участь у зустрічі, висловили свою точку зору на процеси, які відбуваються у світі і в Україні та на шляхи співпраці нашої країни з Євросоюзом.