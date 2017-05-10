Франція вимагає притягнути до відповідальності бойовика за сексуальні домагання щодо спостерігача ОБСЄ
Країна закликала сепаратистів долучитись до виконання Мінських домовленостей.
Франція вимагає притягнути до відповідальності бойовика, причетного до сексуальних домагань щодо жінки-спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Про це йшлося на брифінгу в зовнішньополітичному відомстві Франції 9 травня, повідомляє французьке посольство в Україні.
«Новий інцидент стосовно патруля спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні мав місце 5 травня поблизу Петрівського (Донецька область). Спостерігачі ОБСЄ зазнали погроз з боку озброєних людей, а одна з членів місії стала жертвою сексуальних домагань», - заявили французькі дипломати.
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«Франція рішуче засуджує будь-які перешкоди належній роботі місії ОБСЄ, зокрема, зумисні і систематичні залякування на її адресу з боку сепаратистів. Відповідальні мусять бути встановлені і притягнуті до відповідальності за свої дії», - наголосили в МЗС.
«Ми закликаємо всі сторони конфлікту, і особливо сепаратистів, гарантувати місії ОБСЄ вільний, безперешкодний та безпечний доступ до її зони відповідальності, а також долучитись до виконання Мінських домовленостей, які становлять єдиний шлях до вирішення конфлікту. Франція та Німеччина в рамках Нормандського формату невпинно продовжуватимуть докладати зусиль на досягнення цієї мети», - йдеться у заяві.
Як повідомляв УНІАН, 6 травня СММ ОБСЄ заявила про сексуальні домагання щодо жінки-спостерігача з боку бойовика, озброєного автоматом АК-47, який погрожував, що не дозволить патрулю місії рухатися в східному напрямку з Петрівського до Роздольного, доки його вимоги не будуть задоволені. Патруль залишив цей район іншим маршрутом.
8 травня голова місії Ертурул Апакан засудив випадок сексуального домагання щодо спостерігача з боку озброєного бойовика.