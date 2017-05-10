Франція вимагає притягнути до відповідальності бойовика за сексуальні домагання щодо спостерігача ОБСЄ

Франція вимагає притягнути до відповідальності бойовика, причетного до сексуальних домагань щодо жінки-спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це йшлося на брифінгу в зовнішньополітичному відомстві Франції 9 травня, повідомляє французьке посольство в Україні.

«Новий інцидент стосовно патруля спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні мав місце 5 травня поблизу Петрівського (Донецька область). Спостерігачі ОБСЄ зазнали погроз з боку озброєних людей, а одна з членів місії стала жертвою сексуальних домагань», - заявили французькі дипломати.

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«Франція рішуче засуджує будь-які перешкоди належній роботі місії ОБСЄ, зокрема, зумисні і систематичні залякування на її адресу з боку сепаратистів. Відповідальні мусять бути встановлені і притягнуті до відповідальності за свої дії», - наголосили в МЗС.

«Ми закликаємо всі сторони конфлікту, і особливо сепаратистів, гарантувати місії ОБСЄ вільний, безперешкодний та безпечний доступ до її зони відповідальності, а також долучитись до виконання Мінських домовленостей, які становлять єдиний шлях до вирішення конфлікту. Франція та Німеччина в рамках Нормандського формату невпинно продовжуватимуть докладати зусиль на досягнення цієї мети», - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня СММ ОБСЄ заявила про сексуальні домагання щодо жінки-спостерігача з боку бойовика, озброєного автоматом АК-47, який погрожував, що не дозволить патрулю місії рухатися в східному напрямку з Петрівського до Роздольного, доки його вимоги не будуть задоволені. Патруль залишив цей район іншим маршрутом.

8 травня голова місії Ертурул Апакан засудив випадок сексуального домагання щодо спостерігача з боку озброєного бойовика.