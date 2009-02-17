Литвин обома руками за, щоб Ющенко і Тимошенко відмовилися від крісла

Голова Верховної Ради Володимир Литвин проти призначення технічного уряду.

Про це він заявив в ефірі програма "Свобода слова" каналу ICTV.

"Я не є прихильником того, щоб сьогодні всі один одного лаяли. Є прем’єр. Якщо інші можуть запропонувати (іншого прем`єра), нехай прийдуть і зроблять краще. Я є прихильником того, щоб жорстко питати з уряду", - заявив Литвин.

"Давайте з офіційного уряду питати, що він напрацював. Бо технічний уряд взагалі буде жити за принципом: "Давайте почекаємо, хто стане президентом, а там розберемося, як бути і кому присягнути", - попередив голова парламенту.

Литвин також закликав присутніх експертів не критикувати, а вносити свої пропозиції до законопроектів.

"А моралізаторством я ситий по горло. Я прихожу о восьмій годині на роботу і до двадцать четвертої тільки й слухаю ці нотації. Всі розумні – станьте і зробіть", - обурився Литвин.

"Я маю один важіль – умовляти. І ви знаєте, що голова Верховної Ради – це не староста в класі або комсорг. Тут не можна скомандувати – всі вишикувалися і йдіть в одну сторону! – треба переконати людей", - зазначив спікер.

За словами Литвина, якщо немає парламенту, немає країни і демократії.

"В умовах, коли стискується економіка – стискується демократія і з`являються авторитарні тенденції. І сьогодні суспільство вже готове до диктатора з умовою, що він дасть певну визначеність", - зазначив він.

На пропозицію експерта, щоб нинішній глава парламенту, президент, прем’єр і лідер опозиції не балотувалися в президенти, Литвин сказав, що "обома руками за".

"Особисто в мене робота є, я обома руками за. Але постановка цього питання призведе до того, що скажуть, що я грубо порушую права, демократію, і це нічого не дасть", - поділився скепсисом Литвин.

Він також висловив думку, що якби в Україні не було б президентської кампанії, то не було б і цього "параду тщеславія".

Українська правда