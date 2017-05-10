Голову "Укравтодору" викликали до Сейму Польщі у справі фінансової піраміди

Нинішній голова "Укравтодору" Славомір Новак з'явиться 23 травня на засіданні тимчасової слідчої комісії Сейму у справі створення і функціонування в Гданську фінансової піраміди Amber Gold. Про це він заявив у коментарі радіо RMF.FM, передає "Еспресо".

"Маю намір з'явитися на засіданні. У відповідності із законом розповім все, що захоче знати комісія", - повідомив Новак.

Він підкреслив, що постарається зробити все можливе, щоб з'явитися в зазначений термін, хоча для нього він є незручним.

Керівник "Укравтодору" пояснив, що термін заслуховування перед комісією припадає на середину тижня, тому він змушений буде відпрошуватися з роботи на кілька днів.

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"Не хочу відкладати слухання на інший час, хоча юридично це можливо", - констатував Новак.

Колишній міністр Польщі зазначив, що вважає виклик на засідання ТСК у справі Amber Gold "політичним", враховуючи наміри частини депутатів, але сам не буде з цього "робити політику".

Amber Gold - фінансова піраміда, яка функціонувала у Польщі в 2009-2012 роках. Компанія займалася фінансовими операціями, не маючи на це дозволу Комісії фінансового нагляду країни. Компанія таким чином обдурила 11 тис. вкладників. У 2012 році власника компанії та його дружину заарештували.

Представники чинної влади вважають, що існування цієї піраміди впродовж трьох років було б неможливим без сприяння попередньої владної коаліції, зокрема екс-голови уряду Дональда Туска та його партійних колег, серед яких був і Новак.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у жовтні 2016 року призначив екс-міністра транспорту Польщі Славоміра Новака головою "Укравтодору". Новак повідомив, що, будучи міністром транспорту, відповідав за стратегію розвитку транспортної галузі Польщі, а також за залучення інвестицій для підготовки до Євро-2012.