Ющенко поїхав на АЕС
10:14, 17 лютого 2009Політика
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Робоча поїздка у дві області
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Рівненської та Хмельницької областей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у рамках поїздки В.ЮЩЕНКО відвідає Хмельницьку АЕC, де проведе нараду з питань атомної енергетики.
На нараді буде обговорено стан справ у сфері атомної енергетики та перспективи її розвитку, проблемні питання функціонування галузі, що потребують першочергового вирішення.
Також планується, що в Острозі Рівненської області Президент відвідає пологовий будинок Острозької центральної районної лікарні.
У поїздці главу держави супроводжують міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ та заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.
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