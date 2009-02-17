Ющенко поїхав на АЕС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Рівненської та Хмельницької областей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у рамках поїздки В.ЮЩЕНКО відвідає Хмельницьку АЕC, де проведе нараду з питань атомної енергетики.

На нараді буде обговорено стан справ у сфері атомної енергетики та перспективи її розвитку, проблемні питання функціонування галузі, що потребують першочергового вирішення.

Також планується, що в Острозі Рівненської області Президент відвідає пологовий будинок Острозької центральної районної лікарні.

У поїздці главу держави супроводжують міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ та заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.