Литвин не здав Лавриновича
10:54, 17 лютого 2009Політика
2230 0
Перший віце-спікер лишився в кріслі
|Олександр Лавринович
Як передає кореспондент УНІАН, за внесення даного питання до порядку денного проголосували 209 народних депутатів (при необхідних 226 – УНІАН) з 442 зареєстрованих у сесійній залі. Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів та Блоку Литвина. “За” проголосували майже у повному складі фракція БЮТ, КПУ та 32 народних депутати з фракції НУ-НС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter