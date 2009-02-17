Литвин не здав Лавриновича

Депутати не внесли до порядку денного засідання парламенту питання відкликання Олександра ЛАВРИНОВИЧА з посади першого заступника голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, за внесення даного питання до порядку денного проголосували 209 народних депутатів (при необхідних 226 – УНІАН) з 442 зареєстрованих у сесійній залі. Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів та Блоку Литвина. “За” проголосували майже у повному складі фракція БЮТ, КПУ та 32 народних депутати з фракції НУ-НС.