Пинзеник - в лікарні

Міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК не буде присутнім у сесійній залі Верховної Ради, де розглядатиметься питання щодо його звільнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час ранкового засідання парламенту повідомив головуючий перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ, відповідаючи на вимоги представників деяких фракцій щодо особистої присутності В.ПИНЗЕНИКА на засідання.

О.ЛАВРИНОВИЧ повідомив, що щойно мав телефонну розмову з В.ПИНЗЕНИКОМ, і той повідомив, що перебуває у лікарні, і тому не братиме участі у пленарному засіданні.

«Він попросив розглядати це питання без нього, і попросив народних депутатів України підтримати його заяву», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.