Гриценко вважає, що техогляд авто - це профанація з корупцією

Народний депутат від НУ-НС Анатолій ГРИЦЕНКО пропонує зняти з Державної автомобільної інспекції функцію технічного огляду автотранспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами А.ГРИЦЕНКА, на сьогодні за Державтоінспекцією залишаються формальні процедури з проведення техогляду.

«Я вважаю, що цю монополію у Державтоінспекції на технічний огляд треба забрати, і я впевнений, що депутати підтримають цей законопроект», - сказав він.

Наступним кроком, на думку А.ГРИЦЕНКА, має бути взагалі скасування техогляду автотранспорту. «Бо те, що зараз відбувається з технічним оглядом, це профанація, це побори, це корупція», - сказав народний депутат.