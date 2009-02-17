Шеф СБУ нікому не радить «готуватись до війни»

Т.в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО стверджує, що підстав для масових заворушень в Україні немає.

Про це він заявив в інтерв’ю "Українській правді".

"Жодних підстав говорити зараз про якісь масові заворушення немає. Немає організації...", - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Також він зауважив, що СБУ не володіє інформацією про такого роду сценарії. "Всі, хто має іншу інформацію, прошу згідно із законом подати заяву до СБУ. Я обіцяю, що вона буде ретельно перевірена, і цей громадянин буде поінформований про результати перевірки", - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При цьому він додав, що "СБУ нікому не радить готуватись до війни". "Ми не тільки перевіряємо, ми контролюємо, щоб такі сценарії ніде не виникли", - підкреслив керівник Служби безпеки України.