Герман жалкує, що в Україні не знайшлося свого Путіна

Нардеп від ПР Ганна Герман з трибуни Верховної Ради заявила, що наразі в Україні існує небезпека, більша за економічну кризу: “у країні, шановні колеги, панує повна зневіра. Та зневіра, що є страшнішою і небезпечнішою за будь-яку економічну кризу. Люди не вірять уже нікому, жодній обіцянці і жодному телевізійному, зверненню”. На думку нардепа, у цьому винна передусім влада, яка не змогла протиставити загрозам кризи рішучих та компетентних дій. “І ось результат. Сьогодні світові експерти сказали про те, що Україна на 90 відсотків уже на межі дефолту. А падіння обсягів промислового виробництва сьогодні, це теж нові цифри, дорівнюють рівню 41-го року, коли розпочалася Велика Вітчизняна війна”, - підсумувала Герман.

“У нас не знайшлося свого Обами зі сміливим планом. У нас не знайшлося свого Людвіга Ерхарда, канцлера повоєнної Німеччини, який говорив: „Те корисне, що ми могли винести зі світової кризи 30-х років полягало у тому, що наша доля велить нам триматися разом”. У нас не знайшлося українського Путіна, який готовий боротися за гідність і силу Росії до останнього. У нас немає зараз при владі Віктора Януковича, який під час свого правління підніс рівень економічного росту в Україні до найвищого у Європі...”

З цього Герман зробила цілком очевидний, на думку регіоналів висновок: “республіка у небезпеці”, а “єдиним відповідальним рішенням парламенту було б оголосити дострокові парламентські вибори”.