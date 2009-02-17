Долар на міжбанку виріс

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0750/8,1600 грн., до 12:00 ціни виросли до 8,1850/8,2250 грн. До закриття цінові рівні досягли рівня 8,2100/8,2500 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 15:00 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH з котируваннями 7,7000/7,7900.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2240/0,2285 грн., а до 12:00 ціни піднялися до 0,2275/0,2300 грн. До закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,2270/0,2295 грн. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 36,1200 (+1,6640).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,2605/1,2805. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,1910/10,3040, до 12:00 ціни пішли вгору до 10,3365/10,4010. До закриття торгової сесії цінові показники за EUR/UAH встановилися на таких значеннях - 10,3620/10,4267.