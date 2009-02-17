Держкомстат побереже українців від поганих новин

Держкомстат перейшов на щоквартальний розрахунок динаміки ВВП

Державний комітет статистики України перейшов на щоквартальний розрахунок динаміки валового внутрішнього продукту (ВВП).

Про це УНІАН повідомили в Держкомстаті.

«Це питання обговорювали впродовж тривалого проміжку часу, і все до цього йшло. Це міжнародні стандарти, і на це нам неодноразово вказувала і місія МВФ (Міжнародний валютний фонд – УНІАН), і це питання неодноразово обговорювалося з усіма міністерствами і відомствами протягом усього минулого року. Тому зараз Держкомстат перейшов на міжнародні стандарти», – повідомили УНІАН у Держкомстаті.

Водночас у комітеті зазначили, що показники роботи окремих секторів економіки, зокрема, сільського господарства, будівництва, транспорту, промисловості будуть, як і раніше, публікувати щомісяця.

Як повідомляв УНІАН, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України 2008 року порівняно з 2007 роком становило 2,1%, при цьому зростання ВВП 2007 року порівняно з 2006 роком становило 7,6%.

Уряд спочатку прогнозував зростання ВВП 2008 року на рівні 6,8%, проте до кінця року знизив свій прогноз до 1,8-2,5%.