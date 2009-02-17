Держкомстат побереже українців від поганих новин
Розрахунок динаміки ВВП буде щоквартальним
Держкомстат перейшов на щоквартальний розрахунок динаміки ВВП
Державний комітет статистики України перейшов на щоквартальний розрахунок динаміки валового внутрішнього продукту (ВВП).
Про це УНІАН повідомили в Держкомстаті.
«Це питання обговорювали впродовж тривалого проміжку часу, і все до цього йшло. Це міжнародні стандарти, і на це нам неодноразово вказувала і місія МВФ (Міжнародний валютний фонд – УНІАН), і це питання неодноразово обговорювалося з усіма міністерствами і відомствами протягом усього минулого року. Тому зараз Держкомстат перейшов на міжнародні стандарти», – повідомили УНІАН у Держкомстаті.
Водночас у комітеті зазначили, що показники роботи окремих секторів економіки, зокрема, сільського господарства, будівництва, транспорту, промисловості будуть, як і раніше, публікувати щомісяця.
Як повідомляв УНІАН, зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України 2008 року порівняно з 2007 роком становило 2,1%, при цьому зростання ВВП 2007 року порівняно з 2006 роком становило 7,6%.
Уряд спочатку прогнозував зростання ВВП 2008 року на рівні 6,8%, проте до кінця року знизив свій прогноз до 1,8-2,5%.