Росія намагатиметься зірвати інтеграцію України в західні структури - директор Нацрозвідки США

Директор Національної розвідки Сполучених Штатів Америки Ден Коутс наголошує, що Російська Федерація у 2017 році продовжуватиме намагання завадити Україні інтегруватися до західних структур.

Про це він заявив під час засідання Комітету з розвідки Сенату США в четвер, 11 травня, йдеться у транскрипті його виступу, який розміщено на сайті американського розвідувального відомства.

"Ми оцінюємо, що стратегічна мета Москви в Україні - підтримання довготривалого впливу на Київ та зрив намагань України інтегруватися в західні інституції, залишиться незмінною у 2017 році", - сказав Коутс.

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За його словами, президент РФ Володимир Путін, "ймовірно, чинитиме тиск на владу в Києві за допомогою багатьох каналів, у тому числі за допомогою дій Росії на сході України, де Росія озброює так званих "сепаратистів".

"Москва також намагається підірвати крихку українську економічну систему та (використовувати) політичні розбіжності, щоб створити можливості для відновлення й консолідації російського впливу на українську систему прийняття рішень", - підкреслив Коутс.

Як повідомляв УНІАН раніше, заступник голови МЗС РФ Олексій Мєшков назвав "морквиною на мотузочці" скасування візового режиму між ЄС і Україною.

"Ми ж розуміємо, що так званий безвізовий режим з Україною - це певною мірою така морквина на мотузочці, яка трохи полегшує чинну систему", - сказав він.

"Все одно залишаються ці півроку - заїзд тільки на три місяці протягом півроку. Це не має ніякого відношення до дозволу на роботу", - зазначив Мєшков.

Нагадаємо, 11 травня Рада Європейського Союзу остаточно затвердила рішення про надання громадянам України безвізового режиму.