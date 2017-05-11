У Росії незадоволені безвізом для України: шпигають словами, порівнюючи його з "морквиною на мотузочці"

Заступник голови МЗС РФ Олексій Мєшков назвав "морквиною на мотузочці" скасування візового режиму між ЄС і Україною.

"Ми ж розуміємо, що так званий безвізовий режим з Україною - це певною мірою така морквина на мотузочці, яка трохи полегшує чинну систему", - передає РІА Новости його слова.

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"Все одно залишаються ці півроку - заїзд тільки на три місяці протягом півроку. Це не має ніякого відношення до дозволу на роботу", - зазначив Мєшков.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Рада Європейського Союзу остаточно затвердила рішення про надання громадянам України безвізового режиму.

Нагадаємо, 6 квітня, коли Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим, Росія отримала безвіз із Самоа - острівною державою в південній частині Тихого океану.