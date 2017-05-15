FT: британські спецслужби попередили про нові можливі атаки "вірусу-здирника"

00:10, 15 травня 2017
Політика
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Понад 1,3 млн систем, як і раніше уразливі для вірусу WannaCry.

REUTERS

Британські спецслужби попередили про можливі нових кібератаки на майбутньому тижні, пише Financial Times.

Зазначається, що більше 1,3 млн систем, як і раніше уразливі для вірусу WannaCry.

За даними видання, розвідувальні агентства Європи і США попереджають великі компанії про те, що загроза активності вірусу-здирника» може повторитися.

«Ми знаємо про спроби атакувати інші британські служби, крім служби охорони здоров'я», — заявив директор відділу Національного центру кібербезпеки Великобританії Кіаран Мартін.

При цьому він зазначив, що немає достовірних доказів, що творці WannaCry оновили елемент у його кодуванні, дію якого було призупинено у суботу, 13 травня.

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Видання зазначає, що колишній директор відділу по боротьбі з кібер-інцидентами в Раді національної безпеки США Ентоні Ферранте також вважає, що кібератака ще не закінчена.

Раніше повідомлялося, що кібератакам 12 травня зазнали 150 країн.

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