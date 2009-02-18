Тимошенко заявляє, що гроші армії відмивають

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає необгрунтованою заяву міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА про недостатнє фінансування в 2009 році Збройних сил України для забезпечення ними національної безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабміні.

«Мені дуже сумно – якщо такий маленький бюджет, і міністр оборони постійно говорить про такий маленький бюджет, то тоді як пояснити такі факти в Міністерстві оборони: наприклад, одному з військовослужбовців при звільненні нарахували компенсацію півмільйона гривень одноразово», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр-міністр стверджує, що аналогічних фактів нарахування компенсацій у зв`язку зі звільненням зі служби в Міністерстві оборони досить багато.

«Якщо Міністерство оборони так погано живе, то яке воно має право виплачувати по півмільйона вихідної допомоги окремим військовослужбовцям? Якщо так скрутно з грошима, навіщо так сильно переплачувати за харчування для військовослужбовців і платити значно вище за ринкову ціну монопольним структурам, які між собою пов`язані. По суті справи, вони відмивають кошти Міністерства оборони», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що в 2009 році бюджет ЗСУ істотно перевищує рівень фінансування попередніх років. За її словами, фінансування здійснюється своєчасно й у повному обсязі.

«У Міністерстві оборони все фінансується відповідно до бюджету, й ніяких відхилень від закону й від бюджету не буде. Досить добре все фінансується», - заявила прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, на потреби армії державним бюджетом на 2009 рік передбачено тільки 0,85% ВВП при необхідних 2%.

За даними Ю.ЄХАНУРОВА, відповідно до затвердженого Верховною Радою державного бюджету на 2009 рік, на потреби Збройних Сил України заплановано виділити фінансування в розмірі 7,4 млрд. грн. по загальному фонду і 4,2 млрд. грн. – по спеціальному.

Сьогодні в ефірі “5-го каналу” Ю.ЄХАНУРОВ заявив, що нинішній еліті скоро доведеться відповідати перед народом за стан безпеки держави.

Водночас Ю.ЄХАНУРОВ підкреслив, що Збройні сили й Міністерство оборони поки забезпечують належний рівень безпеки, але констатував, що рівень живучості військових не є необмеженим.

Говорячи про позицію прем`єр-міністра в питанні перегляду оборонного бюджету, Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що глава уряду йому відповіла: “Треба нагодувати народ”.