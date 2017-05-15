Кириленко прокоментував заяву Путіна про начебто неспроможність Києва провести "Євробачення"

Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко назвав заяву президента РФ Володимира Путіна про начебто нездатність Києва провести "Євробачення" підтвердженням того, що Україна провела міжнародний пісенний конкурс на найвищому рівні. Про це Кириленко повідомив у Twitter.

"Злостива заява Путіна про "неспроможність провести" Євробачення лише підтвердила: Україна справді провела Євробачення 2017 на найвищому рівні", - заявив він.

Збій у програмах російських пропагандистів: Путін заявив, що ми "не здатні" провести #Євробачення2017, а Україна його УЖЕ успішно провела! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) May 15, 2017

Як повідомляв УНІАН, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що відмова Росії від участі у пісенному конкурсі "Євробачення-2017" була правильною, оскільки, на його переконання, сьогоднішня київська влада не в змозі проводити такі заходи.

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"Що стосується "Євробачення" — ті, хто хотів подивитися, завжди могли зробити це в інтернеті. А те, що наші структури, залучені в цей процес, відмовилися брати участь – думаю, що вчинили правильно. Тому що, на мій погляд, сьогоднішня київська влада не в змозі проводити заходи подібного роду", — заявив Путін на прес-конференції за підсумками візиту в Китай.

Зазначимо, що керівник пісенного конкурсу "Євробачення" Ян Ола Санд відзначив надзвичайно високий рівень організації конкурсу в Києві.

"Щороку ми маємо якісь певні зауваження чи скарги: транспорт, логістика, безпека та інші аспекти. Але "Євробачення" у Києві пройшло бездоганно. У нас не було жодних проблем. З української сторони все було організовано на найвищому рівні", - зазначив він.

Нагадаємо, 22 березня СБУ строком на три роки заборонила в'їзд на територію України учасниці від РФ Юлії Самойловій. Рішення було прийнято на підставі одержаних даних про порушення нею законодавства України. Росія не погодилася замінити учасника і відмовилася від участі у конкурсі.

Самойлова у червні 2015 року брала участь у гала-концерті «Світ спорту і добра» в окупованому Росією Криму, куди вона в'їхала з порушенням законодавства України.